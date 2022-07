Facebook va plăti creatorii de conţinut care folosesc muzică licenţiată Music Revenue Sharing, spune Meta, va aduce mai multi bani artistilor si, pentru prima oara, va permite creatorilor de continut de pe Facebook sa obtina venituri si din muzica pe care aleg sa o ataseze clipurilor video. Daca adauga muzica licentiata la filmari lungi de cel putin 60 de secunde, creatorii de continut vor castiga 20% din veniturile generate astfel. Restul banilor sunt impartiti intre Meta si artisti, insa, nu se stie exact in ce proportie. Pentru a beneficia de noul program, creatorii de continut trebuie sa fie eligibili pentru reclame in video, se indeplineasca criteriile stabilite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

