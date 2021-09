Justitia rusa a condamnat marti retelele de socializare americane Facebook si Twitter la noi amenzi pentru continuturi considerate ilegale, inaintea alegerilor legislative care se vor desfasura in Rusia intre 17 si 19 septembrie, relateaza agentiile AFP si EFE.



Pentru Facebook, noua amenda este de 21 de milioane de ruble (300.000 de dolari), iar pentru Twitter, de 5 milioane de ruble (70.000 de dolari). Amenzile cumulate primite pana in prezent de Facebook in Rusia se ridica la 90 de milioane de ruble (1,2 milioane de dolari) si cele ale Twitter, la 45 de milioane de ruble (600.000…