Facebook și Instagram se adaugă în lista companiilor de tehnologie care reduc calitatea video-urilor în Europa Facebook și Instagram au anunțat ca vor reduce calitatea clipurilor video de pe aplicații în UE pentru a preveni congestia rețelelor de comunicații, în contextul în care tot mai mulți lucreaza de acasa din cauza epidemiei de coronavirus. Facebook are aproximativ 300 de milioane de useri în UE. Reecent, Netflix și YouTube au anunțat masuri similare, dupa solicitarea oficialilor UE.



Ca urmare a masurilor de distanțare sociala instituite în întreaga Europa pentru combaterea pandemiei de COVID-19, cererea privind capacitatea de conectare pe internet a crescut,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Netflix, și YouTube a anunțat vineri ca își va reduce calitatea imaginilor transmise prin streaming în Uniunea Europeana pentru a preveni congestia rețelelor de comunicații, în contextul în care mii de europeni sunt izolați și muncesc ori studiaza de acasa pentru prevenirea…

- Retelele de telecomunicatii ale Orange sunt capabile sa faca fata cresterii utilizarii lor, in conditiile in care in Franta oamenii lucreaza de acasa dupa ce au fost impuse restrictii pentru a tine sub control pandemia de coronavirus (COVID-19), a afirmat vineri directorul general Stephane Richard,…

- YouTube este a doua companie dupa Netflix care actioneaza dupa ce comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, a solicitat platformelor de streaming sa reduca din calitatea inregistrarilor video pentru a preveni blocarea retelei de internet, scrie Agerpres .Inregistrarile video reprezinta…

- Netflix va reduce calitatea streamingului in Europa pentru urmatoarele 30 de zile, scrie BBC. Anunțul vine dupa ce Comisia Europeana le-a cerut platformelor de streaming sa emita in SD, pentru a nu incarca suplimentar banda de internet, dupa ce tot mai mulți europeni incep sa stea acasa. Netflix spune…

- Decizia vine dupa ce Thierry Breton, comisarul european pentru piața interna, a facut joi apel la responsabilitatea serviciilor de streaming pentru prevenirea congestionarii rețelelor și asigurarea continuitații accesului la internet. Ca urmare a masurilor de distanțare sociala instituite…

- ​Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, a facut joi apel la responsabilitatea serviciilor de streaming, a operatorilor și a utilizatorilor pentru prevenirea congestionarii rețelelor și asigurarea continuitații accesului la internet. Ca urmare a masurilor de distanțare sociala instituite…

- Comisia Europeana este pregatita sa ia in considerare masuri de compensare a companiilor afectate de epidemia de coronavirus (Covid-19) si, de asemenea, este foarte probabil sa acorde un sprijin suplimentar Italiei, transmite Reuters. "Comisia Europeana este aici pentru a discuta posibilele…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o propunere legislativa ce prevede atingerea unui nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2050, transmite Reuters. Proiectul, ce trebuie sa fie aprobat de Parlamentul European si de Consiliu pentru a deveni lege europeana, ar angaja…