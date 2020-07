Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, directorul general al producatorului de automobile electrice Tesla, a devenit al saptelea cel mai bogat om din lume, cu o avere mai mare decat a lui Warren Buffett, potrivit indicelui Bloomberg al miliardarilor, transmite Reuters, potrivit news.ro.Averea lui Musk a crescut vineri…

- Deocamdata doar se discuta posibilitatea de a interzice publicitatea politica si nu a fost luata inca o decizie. Un purtator de cuvant al companiei a spus ca Facebook nu comenteaza informatia. Facebook a fost criticata pentru politica sa de a excepta publicitatea politica de verificarea faptelor afirmate.…

- Alegatori din opt state americane si Districtul Columbia voteaza marti in alegerile primare - in cadrul celui mai important test de pana in prezent al capacitatii autortitatilor de a face fata unui aflux de voturi prin corespondenta si de a gestiona riscurile sanitare pe care le implica epidemia…

- Un tehnician care lucreaza intr-un laborator medical mergea pe jos prin campusul Facultatii de Medicina din Meerut, un oras situat la o distanta de 460 de kilometri nord fata de Lucknow, capitala statului indian Uttar Pradesh, atunci cand a fost atacat "Maimutele au insfacat mostrele si au…

- Ministerul Comertului din China a anuntat duminica ca se opune ferm celor mai recente reglementari ale Statelor Unite impotriva Huawei si ca va lua toate masurile necesare pentru a proteja drepturile si interesele firmelor chineze, transmite Reuters.

- China se face vinovata de moartea a sute de mii de oameni din cauza noului coronavirus, a reiterat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-o criza sanitara pe care Donald Trump o considera cel mai grav ”atac” cu care s-au confruntat Statele Unite vreodata, relateaza Reuters.

- Comunitatea de intelligence din Statele Unite ale Americii nu crede ca virusul SARS-CoV-2 a fost creat in laborator sau modificat genetic. CNBC a transmis ca „intelligence-ul american se alatura consensului științific larg” care nu se bazeaza pe fel de fel de conspirații aparute in spațiul public in…