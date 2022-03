Facebook Messenger primeşte shortcut-uri inspirate de Slack şi Discord Meta duce Facebook Messenger la un nou nivel, odata cu lansarea unei colectii de shortcut-uri inspirate de Slack si Discord. E vorba despre functii utile pentru aplicatia de chat, care iti vor permite sa activezi comenzi utile, ce e drept si unele care miros a trolling. Noile comenzi se inspira si de la Telegram, nu doar Slack si Discord. Acum veti putea da ping si notifica pe cineva din grupuri, trimite notificari silentioase, plati si trimite GIF-uri doar cu comenzi slash. Meta face mai usoara activarea de actiuni folosind comenzi slash „/”. Puteti si tagui utilizatori folosind „@”. Daca scrieti… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

