- Duminica seara, in jurul orei 20:00, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara in timp ce desfașurau activitați specifice de patrulare pe strada Lacului din Timișoara au identificat o tanara, in varsta de 23 de ani, asupra careia ar fi fost gasite 13 plicuri tip ziplock, ce conțineau substanțe vegetale…

- Polițiștii Batalionului de patrulare și reacționare operativa (BPRO) din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau au reținut in flagrant un tanar de 22 de ani cu droguri la el, pe strada Nicolae Costin din capitala.

- Un barbat din comuna Ulmi, in varsta de 43 de ani, a fost arestat preventiv de polițiști dupa ce a incalcat un ordin de proiecție și s-a apropiat de fosta concubina. Inițial, barbatul a fost reținut pentru 24 ore, iar apoi arestat pentru 30 de zile. „La data de 6 aprilie a.c., in urma cercetarilor efectuate…

- Motocicliștii din Dambovița au deschis sezonul cu o parada spectaculoasa. Peste 200 de pasionati de motoare s-au adunat in Targoviște, sa dea startul noului sezon, iar ulterior au scos motoarele la treaba pe Drumul National 72, spre Gaesti.

- In cursul saptamanii trecute, angajati ai inspectoratelor de politie judetene din tara au efectuat peste o suta de perchezitii avand ca scop destructurarea gruparilor infractionale, specializate in comiterea mai multor infractiuni. In acest context, potrivit unui comunicat al Politiei Romane, “in urma…

- Cantarețul de trap Gheboasa, pe numele sau real Gabriel Gavris, a fost audiat vineri seara de procurorii DIICOT Dambovița, intr-un dosar de trafic de droguri. Nu se știe momentan in ce calitate a dat declarații cantarețul in varsta de 22 de ani.