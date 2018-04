Facebook, la rascruce. Mark Zuckerberg a salvat situatia, purtand costum si cravata, dar democratia e inca amenintata

Dupa cele doua zile de audieri, se poate spune ca Mark Zuckerberg si-a salvat creatia. La sfarsitul intalnirilor din Camera Reprezentantilor si din Senatul SUA, actiunile Facebook urcasera cu peste 5 procente pe bursa din New York, recuperand o parte din pierderea suferita ca urmare a scandalului Cambridge Analytica.



Facebook si, in general, platformele de social-media au adus o schimbare pozitiva, accelerand distribuirea informatiilor cu impact major asupra relatiilor inter-umane si asupra culturii. Dar in orice schimbare majora se ascunde si o mare capcana, aceasta conexiune realizata…