Reteaua de socializare Facebook a anuntat luni ca va numi un reprezentant legal in Turcia, supunandu-se astfel unei legi controversate care ar putea sa oblige gigantul american sa retraga unele postari la somatia justitiei, relateaza AFP.



"Conform noilor dispozitii legale, am decis sa incepem demersurile pentru a avea un reprezentant oficial in Turcia", a precizat Facebook intr-un comunicat.



Ministrul adjunct al Transportului si Infrastructurii din Turcia, Omer Fatih Sayan, a declarat ca masura vizeaza de asemenea si reteaua de socializare Instagram, proprietate a Facebook.

…