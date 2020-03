Facebook își regândește planurile pentru monedă digitală Facebook își regândește planurile pentru moneda digitala, dupa ce s-a lovit de rezistența autoritaților de reglementare, anunța BBC. Compania analizeaza acum un sistem cu versiuni digitale ale valutelor consacrate, inclusiv dolarul și euro, potrivit Bloomberg și site-ul tehnologic The Information.



Asociația Libra, pe care Facebook a fondat-o pentru a crea moneda digitala, își va continua activitatea, noile planuri încluzînd și Libra, citeaza Mdiafax.



Facebook va lansa un portofel digital în aceasta toamna, cu câteva luni mai târziu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

