Platforma sociala Facebook a schimbat strategia pentru a elimina grupurile coordonate de conturi de utilizatori reali, care se angajeaza in anumite activitati daunatoare. Compania va acționa in aceeași maniera pe care o folosesc echipele sale de securitate impotriva campaniilor care utilizeaza conturi false, precum fermele de troli din Rusia care s-au implicat pentru a influența alegeri occidentale relateaza Reuters citat de news.ro. Masura ar putea avea implicații privind felul in care rețeaua de socializare gestioneaza mișcarile politice de pe platforma și alte mișcari care se coordoneaza pentru…