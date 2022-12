Face 2 Face de la Juice WRLD a fost lansat

Stiri pe aceeasi tema

- EMELINE a lansat single-ul „Venting To Strangers”. Atat profund intim, cat și intens, „Venting To Strangers” surprinde durerea desparțirilor. Dupa ce a pregatit scena cu o conștiința de sine incurajatoare, EMELINE iși povestește experiența despre desparțire, apoi detaliaza pierderea respectului de sine…

- Dermot Kennedy a lansat albumul “Sonder”. Lansarea celui de-al doilea proiect, dupa debutul pe locul 1 al vanzarilor de platina, „Without Fear”, „SONDER” se bazeaza pe succesul masiv, alcatuind o colecție cu cele mai sincere, inalțatoare și unificatoare melodii ale sale de pana acum. Single-urile „Kiss…

- Stormzy a lansat single-ul „Firebabe”. Dupa ce a anunțat luna trecuta cel de-al treilea album al sau, „This Is What I Mean”, astazi Stormzy a lansat „Firebabe”, cel de-al doilea single oficial extras de pe album, care urmeaza sa fie lansat la nivel mondial pe 25 noiembrie. Produs de George Moore (cu…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu “Unholy”, alaturi de Sam Smith, melodie care ocupa primele locuri in topurile radio din Romania si pe platformele de streaming, Kim Petras a lansat “If Jesus Was A Rockstar”. Single-ul o vede pe Kim implinindu-și un vis de lunga durata de a lucra cu eroul ei pop,…

- SG Lewis a lansat single-ul “Lifetime”, care se bazeaza pe chitara, batai din palme și un refren impletit cu corzi cinematografice. Inspirat de favoriții „yacht rock”, Steely Dan și Hall și Oates, se construiește spre apelul și raspunsul zburator și dulce. Vorbind despre piesa, SG Lewis explica: „Cred…

- Fletcher a lansat single-ul “Suckerpunch”. O explozie superba de euforie, „Suckerpunch” apare in ediția deluxe a aclamatului ei album de debut Girl Of My Dreams, care va fi lansat pe 18 noiembrie. Una dintre cele patru melodii noi prezentate in versiunea deluxe a lui Girl Of My Dreams, „Suckerpunch”…

- Sera a lansat piesa „Pretty Face”, despre acel tip de persoana care este intr-o relație din toate motivele greșite, cum ar fi banii și statutul, dar scapa de toate consecințele acțiunilor sale doar din cauza acelei „fețe draguțe”. „Pretty Face” este un single funky și pozitiv, scris și produs de aceeași…

- Berre a lansat single-ul „Better Off Alone”. Berre Vandenbussche (21 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in propriul sau garaj și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale melodiilor indragite l-au facut remarcat, iar cand a…