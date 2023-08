Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Dupa o adevarata desfașurare de forțe, modificari de traseu și toaletari, tronsoanele problematice au fost redeschise! In urma cu mai puțin de o luna, președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca, spunea ca se iau masuri pentru ca județul sa nu ajunga sa fie ocolit de traseul Via Transilvanica.…

- Peste jumatate dintre companii spun ca vor reduce sau nu vor mai creste valoarea nominala a tichetelor de masa oferite angajatilor in contextul introducerii unei taxari suplimentare cu 10% pentru CASS, potrivit Antena3. Citește și Percheziții in Argeș intr-un dosar de delapidare! Cat e prejudiciul…

- Arm, companie care se ocupa cu design-ul procesoarelor și este deținuta de SoftBank, se pregatește sa se listeze pe piața publica in luna septembrie, iar giganții din industrie stau deja la panda pentru a investi in ea . Apple , Samsung , Nvidia și Intel planuiesc sa cumpere acțiuni in Arm, conform…

- Starea de bine a angajaților a devenit o preocupare continua pentru companii, indiferent de industratia din care fac parte, iar conceptul de "welbeing" a caștigat din ce in ce mai multa atenție in cadrul organizațiilor. Angajatorii au ințeles ca imbunatațirea performanței individuale și colective contribuie…

- Fractura de coloana prezinta un risc ridicat de invaliditate și, in unele cazuri, chiar de deces, mai ales in cazul fracturilor cervicale care secționeaza maduva spinarii. Orice fractura vertebrala poate determina probleme pulmonare și respiratorii, iar in unele cazuri chiar moarte timpurie. Fractura…

- Parcul Rozelor din Timișoara a fost candva unul dintre cele mai spectaculoase parcuri din Timișoara, fiind renumit pentru soiurile de trandafiri plantate aici. Puțin știu, insa, ca Parcul Rozelor a fost candva patinoar.

- Construcțiile, comerțul cu amanuntul și serviciile printre cele mai afectate sectoare O criza a creditelor ar cauza 95.300 de insolvențe suplimentare in 2024 Inghețarea creditarii ar crește numarul insolvențelor cu inca 10.700 de cazuri in SUA și 46.300 de cazuri in Europa Revenirea numarului de insolvențe…

- Un caz complex al unei paciente cu probleme de abord vascular rezolvat cu succes la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Pacienta in varsta de 74 de ani, aflata in programul cronic de hemodializa intr-un centru din județul Botoșani, efectua hemodializa pe un cateter venos central permanent…