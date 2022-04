Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul francez Tereos a decis recent sa inchida unitatea de productie pe care o detine la Ludus, in judetul Mures, lasand liberi de contract aproximativ 350 de fermieri romani care se pregateau anul acesta sa livreze sfecla catre procesator, fapt considerat de catre Dan Tanasa, deputat AUR de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a anuntat ca vrea sa mentina integritatea fizica a fabricii de zahar de la Ludus in vederea continuarii activitatii prin intermediul altor potentiali investitori sau direct de fermierii interesati, in conditiile in care Grupul Tereos, care…

- In ultimele 24 ore, in județul Mureș au avut loc 24 de incendii de vegetație uscata, produse in localitațile Targu Mureș, Corunca, Bistra Mureșului, Reghin, Criș, Saschiz, Sovata, Ideciu de Jos, Hetiur, Zagar, Deda, Valenii de Mureș, Sighișoara, Luduș, Pietriș, Ungheni – Iernut, Ghinești – Abrud, Cerghid,…

- Iluminatul public din Luduș va fi modernizat Post-ul Sistemul de iluminat din Luduș, modernizat apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Sistemul de iluminat din Luduș, modernizat Credit autor: redactia. Source

- La inceputul lunii februarie 2022, comisia sociala constituita prin dispoziția nr. 927 din 20 iulie 2016 și emisa de primarul orașului Luduș, pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe și in repartizarea locuințelor construite prin ANL, in componența: Cristian Moldovan,…

- Guvernul trebuie sa gaseasca o formula legala de reglementare a preturilor la energie pentru o perioada determinata care sa se aplice consumatorilor casnici si IMM-urilor – a spus presedintele PSD, Marcel Ciolacu. El a precizat ca liberalizarea pietei energetice se putea extinde chiar pe mai multi ani,…

- De-a lungul anilor, pe terenurile aparținand domeniului public și privat al orașului Luduș s-au construit garaje de catre deținatorii de autoturisme, in prezent numarul acestora ajungand la 257. In raportul de specialitate intocmit de Gabriela Fleșar de la Compartimentul „Domeniu Public" din Primaria…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis in cursul acestei zile mai multe avertizari de scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice…