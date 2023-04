Stiri pe aceeasi tema

- Firma Dan Steel Group din Beclean cauta investitori. Aceasta va fi scoasa la licitație in data de 28 aprilie. Prețul de pornire este de 25,9 milioane de euro. Fabrica de sarma Dan Steel Group Beclean este una dintre cele mai importante companii ale industriei metalurgice din Romania. Aceasta se afla…

- 65 de sportivi, baieți și fete, din 12 țari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competiție a profesioniștilor din Europa. Sportivi profesioniști din Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Tunisia și Ungaria vor evolua pe cele cinci…

- Miniștrii agriculturii din Romania, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria au convenit vineri, in urma unei intalniri in sistem videoconferința, sa acționeze unitar in problema cerealelor ucrainene și sa nu mai ia decizii in mod separat, anunța Ministerul Agriculturii de la București.

- Locuintele s-au scumpit in Romania, din 2015 si pana in 2021, cu 34%, sub nivelul din UE, de 38%, dar Bucuresti si marile orase sunt peste media nationala. Piata rezidentiala locala a devenit mai atractiva pentru chiriasi decat pentru proprietari.Preturile locuintelor au crescut, din 2015 si pana…

- Nationala de fotbal a Romaniei are 42% sanse de calificare la EURO 2024, potrivit unei analize a statisticienilor Gracenote, publicata in saptamana in care incep preliminariile acestei competitii, scrie Reuters, citata de Agerpres . Potrivit statisticienilor Gracenote, Romania este favorita sa incheie…

- Suspendarea taxelor la import a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de „masuri comerciale autonome”) aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana ar putea sa fie prelungita cu un an, potrivit unei propunei a Comisiei Europeana, care susține ca este…

- Președintele american Joe Biden se afla in Polonia, a anunțat luni seara agenția de presa de stat PAP, citandu-l pe viceministrul polonez de externe, Piotr Wawrzyk, scriu The Guardian și Al Jazeera . Reporterii Reuters aflați in gara din orașul Przemysl, din sudul Poloniei, au vazut mai multe coloane…