- Un barbat a intrat inarmat, miercuri, la o fabrica de automobile din Indiana, SUA, și a deschis focul, dupa care a fugit de la locul incidentului, informeaza NBC News. Doua femei au fost impușcate mortal in urma incidentului care a avut loc miercuri, in jurul orei locale 16.15, in parcarea uzinei NHK…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale-Compartimentul Urmariri din cadrul I.P.J. Valcea au pus in aplicare un mandat de arestare, fața de un barbat, din municipiul Ramnicu Valcea, județul Valcea, urmarit național și internațional. Ieri, polițiștii au pus in aplicare un mandat de executare…

- La data de 4 august a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Iasi, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi, au efectuat o perchezitie domiciliara, in municipiul Iasi, in cadrul unui dosar penal de furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca…

- Incendiu puternic la o hala de langa București. 26 de autospeciale de stingere au fost chemate sa intervina. Pompierii incearca de mai multe ore sa stinga flacarile.Flacarile care au cuprins hala de 2000 de metri patrați din Afumați au pus mari probleme pompierilor care au intervenit. La fața locului…

- Incidentul a avut loc pe DN7 Ramnicu Valcea -Sibiu, in localitatea Caineni, la kilometrul 238+800 de metri.Traficul a fost restricționat pe Valea Oltului, șoferii circuland alternativ.Șoferul a fost ranit dupa ce a pierdut controlul camionului și s-a rasturnat.

- O duba plina cu butelii de oxigen a luat foc în apropierea unui bloc de locuințe, marți, în Râmnicu Vâlcea. Incendiul a fost urmat de o explozie. Managerul spitalului din Râmnicu Vâlcea a declarat ca niciuna dintre cele doua persoane care au ajuns la unitatea…

- Actionarii majoritari Braiconf achizitioneaza terenurile fostelor platforme Comat si Remat din municipiul Braila, valoarea totala a acestor tranzactii depasind 2,5 milioane de lei, unde urmeaza sa construiasca noua fabrica, informeaza Agerpres. "Actionarii majoritari Braiconf au achizitionat,…

- Lucrari cu restricții pe DN2 Regionala de drumuri Iași asfalteaza în zona localitații Horia. Este intrarea în Roman dinspre Bacau. Lucrarile dureaza doua, trei, saptamâni și se fac pe 10 km, circulație dirijata la paleta. Tot pe DN2, dar la ieșirea din Roman catre Suceava,…