F1 / Valtteri Bottas pornește din pole position la Marele Premiu Eifel Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) va pleca de pe prima pozitie a grilei de start la Marele Premiu Eifel (azi, ora 15.00), a 11-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, ce va avea loc duminica pe circuitul din Nurburgring. Acesta a obtinut cei mai buni timpi din calificari, devansandu-l pe coechipierul sau Lewis Hamilton. Pe urmatoarele locuri ale grilei se vor afla olandezul Max Verstappen si monegascul Charles Leclerc (Ferrari). Iata cum se prezinta grila de start: Prima linie:Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes)Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes)Linia a 2-a:Max Verstappen… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

