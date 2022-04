F1 / Max Verstappen a triumfat pe circuitul „Enzo şi Dino Ferrari” din Imola Olandezul Max Verstappen (Red Bull), plecat din pole position, a terminat invingator duminica in Marele Premiu de Formula 1 al regiunii Emilia-Romagna pe circuitul „Enzo si Dino Ferrari” din Imola, in Italia. Acesta i-a devansat pe podium pe coechipierul sau, mexicanul Sergio Perez, si britanicul Lando Norris (McLaren), pe locul 4 fiind un alt britanic, George Russell, de la Mercedes. Max Verstappen a dominat clar cursa, pe care a castigat-o si anul trecut. Cel care este anuntat ca rivalul sau in acest sezon, liderul campionatului, monegascul Charles Leclerc (Ferrari), ce a luat startul de pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

