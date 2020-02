Stiri pe aceeasi tema

- Directorii executivi de la nivel global, din sectorul serviciilor financiare, se asteapta ca inteligenta artificiala sa fie un motor important de transformare la nivelul intregului sector, conform studiului Transforming Paradigms: Global AI in Financial Services Survey, efectuat de Cambridge Centre…

- Ella, o politista virtuala bazata pe inteligenta artificiala (AI), a fost prezentata miercuri de fortele de ordine din Noua Zeelanda in cadrul unui program de modernizare a serviciilor oferite cetatenilor, informeaza Xinhua. ''Ella este o persoana digitala dotata cu inteligenta artificiala,…

- O substanța activa medicamentoasa „inventata” de inteligența artificiala (AI) va fi testata pentru prima data pe oameni. Algoritmul AI, care a ajutat la realizarea medicamentului ― utilizat pentru a trata pacienții cu tulburari obsesiv-compulsive ― a fost dezvoltat de startup-ul britanic…

- ​Producatorul chinez de telefoane inteligente Xiaomi va investi peste 7 miliarde de dolari în inteligența artificiala și tehnologie 5G, de-a lungul urmatorilor 5 ani, în contextul în care competiția din aceste sectoare se înasprește, transmite Reuters, citata de Mediafax. Citește…

- ​Compania americana de carduri de credit și debit Mastercard a anunțat luni ca achiziționeaza un startup care folosește inteligența artificiala (AI) pentru soluții de securitate ciberntica. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Nivelul agregat al riscurilor sistemice la adresa stabilitatii financiare din Romania este in crestere, similar evolutiilor pe plan global, potrivit "Raportului asupra stabilitatii financiare", din decembrie 2019, elaborat de Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Nivelul agregat al riscurilor sistemice…

- In Romania, avem un nivel general scazut de sisteme informatice ale unor instituții precum ANAF, Ministerul Muncii, APIA, care nu funcționeaza la parametrii așteptați, a declarat marți vicepremierul Raluca Turcan, in cadrul evenimentului "Grow with Google”.Citește și: Klaus Iohannis iși anunța…

- Statele membre UNESCO au decis joi sa mandateze aceasta organizatie a ONU sa lucreze la elaborarea unui set de norme etice in materie de inteligenta artificiala (AI), au precizat surse din cadrul UNESCO, potrivit AFP."A fost o decizie unanima'' luata de state cu pozitii foarte diverse pe aceasta…