- Unsprezece copii cu varste intre 1 an și 15 ani au fost salvați dintr-un refugiu improvizat pazit cu arme de barbați cu ideologie extremista, in statul american New Mexico, arata poliția locala, scrie BBC . Vezi galeria foto + 3 + 3 Copiii traiau in cele mai groaznice condiții de saracie, a declarat…

- Tenismanul american John Isner a castigat pentru a cincea oara turneul ATP de la Atlanta, in statul Georgia. El l-a invins in finala pe compatriotul sau Ryan Harrison in trei seturi, scor 5-7, 6-3, 6-4.

- Tenismanul australian Alex De Minaur si Lukas Lacko s-au calificat, luni, in optimile de finala ale turneului ATP de la Atlanta (Georgia), dotat cu premii totale de 668.460 dolari. De Minaur s-a impus in trei seturi in fata polonezului Hubert Hurkacz, cu 1-6, 7-6 (7/0), 7-6 (7/5), si va juca in turul…

- Perechea romano-germana Marius Copil/Mischa Zverev a fost invinsa cuplul britanic Luke Bambridge/Jonny O’Mara, cu 6-4, 6-4, luni, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului de tenis ATP de la Atlanta (Georgia), dotat cu premii totale de 668.460 dolari, informeaza Agerpres. Copil si Zverev…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj și operatorul cargo UPS România anunța extinderea serviciilor de transport marfuri de pe aeroport, începând cu luna septembrie 2018. Compania UPS este lider global în domeniul logisticii,…

- Doi soți romani, stabiliți in Sicilia, au fost arestați de carabinieri, dupa ce au fost surprinși in timp ce dozau cocaina folosind cardul de sanatate al copilului lor de trei ani. Cei doi și-au...

- Intr-o valiza abandonata pe Aeroportul Internațional din Dusseldorf, Germania, au fost gasite 22 de tarantule vii, iar barbatul care a transportat bagajul in țara este anchetat acum pentru contrabanda, scrie Agerpres.