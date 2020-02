Presedintele francez Emmanuel Macron s-a aratat sambata dispus sa renunte in anumite conditii la opozitia sa fata de deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si a Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana, transmite AFP si DPA. ''Asteptam cu toti raportul Comisiei Europene, in luna martie, privind cele doua tari'', a declarat seful statului francez in cadrul Conferintei privind Securitatea de la Munchen. ''Trebuie sa vedem ce va spune Comisia despre situatia progreselor asteptate si, in functia de acest lucru, daca rezultatele sunt pozitive si increderea este stabilita,…