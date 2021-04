Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile ambițioase continua in comuna Dragodana unde administrația face eforturi susținute pentru a moderniza localitatea, in pas cu politicile europene si nationale The post Investițiile ambițioase continua in comuna Dragodana first appeared on Partener TV .

- „Am ridicat anumite probleme pe care le au comunitatile locale, pentru ca nu am intalnit un asemenea nivel de dispret la niciun Guvern, si ma refer la municipiul Targoviste. Este inadmisibil ca de un an si jumatate, guvernarea de dreapta din Romania sa nu dea niciun ban pe rectificare bugetara […] Articolul…

- Doua scoli dambovitene vor asigura elevilor conditii mai bune de studiu multumita proiectelor de reabilitare si extindere, in cadrul Programul Operational Regional (POR) 20142020, Axa prioritara 10 – „Imbunatatirea infrastructurii educationale”, Prioritatea de investitii 10.1 – „Investitiile in educatie…

- Carantina a fost prelungita cu sapte zile pentru comuna Pucheni, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a emis ordinul de prelungire a carantinei cu sapte zile, incepand de joi,4 martie 2021, ora 05:00, pana la data de 11.03.2021,ora 05:00.Decizia a fost luata avand in vedere…

- COMUNA SOTANGA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Revitalizare cinematograf – modernizare si reabilitare club minier in comuna Sotanga, judetul Dambovita” propus a fi amplasat in judetul Dambovita, com. Sotanga, str. Constantin Brancoveanu,…

- Potrivit inspectorului scolar general, in Dambovita au fost confirmate primele doua cazuri ale unor elevi infectati cu COVID-19. Este vorba despre un elev de clasa a Il-a, de la Colegiul National „Constantin Cantacuzino” si de un elev din clasa a VIII-a de la Colegiul National „Constantin Carabella”.…

- COMUNA SOTANGA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectulCENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA…

- Ministrul Educatiei a decis ca numarul de elevi in clasele de inceput de ciclu, in invatamantul liceal cu frecventa – zi, se va reduce: de la 28 la 24 de elevi in clasa pentru filiera tehnologica si invatamantul profesional, inclusiv dual, precum si pentru filiera vocationala – profil sportiv, teologic,…