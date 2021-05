Expozitiea de primavara Brickenburg.

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor iși dezvolta un stil personal in timp. In funcție de gusturile fiecaruia, acesta poate fi casual, trendy sau elegant și poate sa tinda mai mult spre culori stralucitoare sau neutre. Daca a trecut ceva timp de cand v-ați revizuit look-ul, ar putea fi timpul sa va actualizați garderoba.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca ia in calcul extinderea vacanței de primavara, pentru a include atat Paștele catolic, cat și cel ortodox. Motivul din spatele acestei posibilitați este acela de a reduce deplasarile in luna aprilie, dupa cum relateaza Agerpres . Paștele catolic este…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, marți, ca ia in calcul, avand in vedere contextul epidemiologic actual,extinderea vacantei de primavara astfel incat aceasta sa includa Pastele catolic si pe cel ortodox si sa se reduca mobilitatea in perioada lunii aprilie, potrivit Agerpres.„Observand…

- Cu prilejul zilei de 8 Martie adresez cele mai sincere urari de bine, sanatate și prosperitate tuturor doamnelor și domnișoarelor din comuna Varșolț, angajatelor primariei, dar și colaboratoarelor instituției.Sa aveți parte de o primavara minunata alaturi de cei dragi!BREDA LajosPrimarul comunei Varșolț…

- Cu prilejul zilei de 8 Martie adresez cele mai sincere urari de bine, sanatate și prosperitate tuturor doamnelor și domnișoarelor din comuna Crasna, angajatelor primariei, dar și colaboratoarelor instituției.Sa aveți parte de o primavara minunata alaturi de cei dragi!KOVACS IstvanPrimarul comunei Crasna…

- Ziua de 8 martie reprezinta dintotdeauna simbolul cinstirii celor mai dragi ființe din viețile noastre.Anul trecut a fost un an greu și plin de provocari pentru noi toți, dar cu sprijinul doamnelor și domnișoarelor care ne-au fost alaturi zilele au fost mai senine, iar puterea de a trece peste obstacole…

- Sarbatoarea Marțișorului are loc in prima zi a lunii martie, prima luna a primaverii. Iata cateva SMS-uri pe care le poți trimite, azi, celor dragi. • Firul alb e sanatate, iar cel rosu prosperitate. Amandoua, impreuna, formeaza o cununa de succes si voie buna. • Primavara aceasta sa fie ca zambetul,…

- CARANSEBEȘ – Dupa o pauza de un an, cauzata de pandemie, Targul de Primavara, organizat de municipalitate prin Piața Gugulanilor, s-a reluat. Asta pentru ca barbații sa poata oferi femeilor dragi din viața lor un mic dar! Sunt 10 casuțe amplasate in zona centrala, cu flori, marțișoare și dulciuri, prețurile…