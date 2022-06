Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii Spynews.ro au obținut imagini de senzație cu Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei. Aceasta a fost surprinsa la un eveniment, acolo unde a mers impreuna cu soțul ei, Florentin Pandele.

- Gloria Bistrița iși sarbatorește Centenarul. Cu aceasta ocazie, la Complexul Muzeal va avea loc o expoziție cu o parte din palmares. Fanii vor putea admira cupe, medalii și tricouri ale Gloriei Bistrița. Anul acesta se implinesc 100 de ani de la nașterea Gloriei Bistrița, echipa de fotbal de lunga tradiție,…

- Ambasadorarea Franței in Romania, Excelența Sa Laurence Auer, a fost oaspetele de onoare al evenimentului organziat la finalul saptamanii trecute, cu prilejul aniversarii unui an de activitate a Alianței Franceze din Suceava. In cadrul evenimentului, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, ...

- Relația dintre Prințesa Diana și Regina Elisabeta a fost, dintotdeauna, una plina de surprize. Mama Prinților William și Harry parea sa cauzeze anumite probleme pentru monarh, iar un episod din ultima noapte de burlacie a fiului Reginei, Prințul Andrew, i-ar fi pus capac. Ce a facut Lady Di. Regina…

- Cristian Diaconescu, fost șef al diplomației romane, spune ca amenințarile nucleare transmise in mod repetat prin diverse voci din Federația Rusa reprezinta in esența un joc despre care nu poți ști niciodata daca se va concretiza cu adevarat. „Numai Kremlinul poate lovi nuclear, deci nu poate lua altcineva…

- La 21 aprilie 2022, regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord aniverseaza implinirea a 96 de ani, in contextul in care anul acesta s-au implinit, in 6 februarie, 70 de ani de la proclamarea sa ca regina a Regatului Unit.

- Un barbat din statul american Kentucky a caștigat in instanța despagubiri de 450.000 de dolari dupa ce compania pentru care lucra i-a organizat o petrecere de ziua lui, deși acesta il avertizase pe managerul lui ca sufera de tulburari de anxietate și un asemenea eveniment ii va provoca atacuri de panica…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara avertizeaza ca, in ultima perioada, au fost active la nivelul pietei de asigurari din Romania, cu precadere pe clasa 15 de asigurari - Garantii, mai multe entitati care nu sunt autorizate sa desfasoare activitate de asigurare. Fii la curent cu cele mai…