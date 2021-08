Stiri pe aceeasi tema

- Infiintat sub denumirea de Muzeul Judetean de Etnografie si Arta, in anul 1990, in 1996 se va desparti in doua institutii de sine statatoare: Muzeul Judetean de Arta, cu sediul in str. Nicu Enea nr. 13 si Muzeul Judetean de Etnografie. In anul 1999 cele doua muzee se vor uni la loc formand Muzeul Judetean…

- Organizația Aspire Teachers desfașoara o caravana in zona Moldovei (Galați și Bacau) pentru a se intalni cu cadre didicatice cu scopul de a promova formarea de calitate a invațatorilor și profesorilor din Romania prin activitați aplicate de pregatire cu o curricula multidisciplinara, cu practici pedagogice…

- Patru localitați din județul Bacau, doua din zona urbana și doua din zona rurala – au semnat Memorandumuri pentru implementarea Inițiativei “Localitate Prietena a Copiilor”, proiect inițiat de UNICEF Romania. Inițiativa „Localitate Prietena a Copiilor” este o mișcare la nivel mondial la care au aderat…

- „In rapoartele Comisiei Europene si SUA mai putin vedem date factuale. In rapoarte cred ca vorbim despre increderea in Guvern. Legile Justitiei si SIIJ deranjeaza doar pentru ca au fost facute de un anumit partid. O discutie pe Justitie nu trebuie sa fie in felul acesta. Justitia trebuie sa fie evaluata…

- Oficial este weekend negru in Romania! Dupa accidentele de la Bacau, Bihor, Constanța, Campulung și Pitești, acum a mai avut loc un accident in care au fost implicate trei autoturisme, pe Autostrada A2, pe sensul de mers spre Bucuresti. Din nefericire, in urma impactului au rezultat doua victime. Iata…

- Un nou accident mortal, duminica dimineața, pe șoselele din Romania. Doua persoane au decedat, printre care și un copil de patru ani, in urma coliziunii frontale dintre doua autoturisme pe DN 19, in Bihor. Alte cinci persoane au fost ranite, scrie ziarul local Ebihoreanul. Tragedia a avut loc, duminica…

- Cu ocazia celebrarii a 140 de ani de relații diplomatice intre Romania și Spania, Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman de la Madrid, Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Centrul Județean pentru Conservarea…

