- Sambata seara, armeni si prieteni ai acestora, prin bunavointa conducerii Teatrului Municipal Baia Mare, in foaierul acestui teatru, au deschis Expozitia CENTENAR, dedicata Primei Republicii Armene, Marii Unirii a Romaniei si militarilor de origine armeana din Armata Romana in Primul Razboi Mondial.…

- Luni, 10 septembrie, in municipiu va debuta Foter Fesztival, ediția 2018, festival cultural și de divertisment al comunitații maghiare din Baia Mare. Luni, 10 septembrie 17.30-21.30 Biserica romano-catolica Sfanta Treime Sarbatorirea a 300 de ani a bisericii romano-catolice Sfanta Treime din Baia Mare…

- Vineri, 31 august, ora 17.00, in Salonul Artelor al Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” va avea loc vernisajul expozitiei de pictura de grup „Promotia 2009” a absolventilor Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, Sectia de Arte Plastice – Pictura. Evenimentul este organizat de Asociatia…

- Holul Palatului Administrativ din Baia Mare a prins astazi culoare datorita unor lucrari excepționale de arta. Lucrarile artiștilor plastici Petru Bancoș și Emil Roatiș, reprezentand sculpturi și picturi, au atras privirile tuturor celor prezenți astazi la Palatul Administrativ. Expoziția a fost dedicata…

- Galeria Romana, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman, verniseaza joi, 16 august, la ora 19, expoziția „Inveșmantare“, semnata de artistul Gheorghe Ilea. “Expoziția, al carei curator este Vladimir Bulat, este un fel de summa a gandirii plastice a artistului Gheorghe Ilea, a concepțiilor sale…

- Evenimentul, premiera la Constanta, “Unirea – Sub zodia Mariei, Regina tuturor romanilor”, celebreaza emotionanta figura a Reginei, in toate ipostazele sale, cu ocazia sarbatoririi Centenarul Marii Uniri de la 1918 in orasul nostru. “Unirea – Sub zodia Mariei, Regina tuturor romanilor” a debutat pe…

- O expozitie reprezentativa de pictura cu genericul „Recviem", in memoria victimelor deportarilor staliniste din anii 1941-1949 a fost vernisata astazi la Centrul expozitional „Constantin Brincusi" din Chisinau, relateaza MOLDPRES. Expozitia cuprinde 58 de lucrari realizate de catre 55 de autori.

- Expozitia documentara "Exilul etern: Paul Goma - de la Mana la Paris" a fost vernisata la Academia de Stiinte a Moldovei de la Chisinau, fiind ingrijita si comentata de scriitoarea Mariana Sipos, scrie news.ro.Publicul a avut acces la o serie de documente si fotografii inedite din arhiva lui…