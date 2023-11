Stiri pe aceeasi tema

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in data de 16 octombrie 2023, in intervalul orar 12.00-16.00, la CMI Dr. Negrea Iulian Marcel, din localitatea Ungheni, judetul Mures. In data de 17 octombrie 2023, in intervalul orar 09.00-14.00, caravana de screening va fi…

- Duminica, trei biserici romano-catolice renovate din județul Mureș au fost redate comunitații. Bisericile renovate cu un grant al guvernului maghiar iși așteapta credincioșii in satul Dumitreni din comuna Balaușeri, satul Beu aparținator de Miercurea Nirajului și Nazna. Bisericile noastre nu sunt doar…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in perioada 22-23 septembrie 2023, in localitatile Ernei si Ibanesti, din judetul Mures. Programul caravanei in perioada 22-23 septembrie 2023 este urmatorul: Ernei – 22.09.2023 – intervalul orar 10.00-14.00 (langa Primaria Ernei);…

- Un accident grav in care au fost implicate un camion și un microbuz a avut loc marți dimineața in localitatea Chibed, județul Mureș. In urma impactului au rezultat mai multe victime, dintre care una a murit.Potrivit Centrul Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 13A, in localitatea Chibed, județul…

- 12 oameni sunt raniți dupa ce un microbuz și o mașina s-au ciocnit, vineri, pe o șosea din județul Mureș.Accidentul rutier s-a produs in localitatea Band, intre un autoturism și un microbuz. „In urma impactului au rezultat 12 victime care sunt evaluate de catre echipajele medicale, dintre…

- IGSU anunta joi dimineata ca in 37 de localitati din 6 judete a fost afectata alimentarea cu energie electrica, dupa vijeliile si ploile abundente din ultimele 24 de ore. De asemenea, circulatia a fost blocata temporar pe trei drumuri nationale, iar 8 autoturisme au fost avariate, informeaza News.ro.In…

- Zeci de copaci au fost doborati de vantul puternic, in timpul furtunilor de marti seara, in judetele Satu Mare, Harghita, Arad si Mures, pompierii intervenind pentru indepartarea acestora. De asemenea, au fost avariate autoturisme, cabluri de electricitate si au cazut stalpi. Circulatia rutiera a fost…

- Mai multe localitați din județele Satu Mare, Harghita, Arad si Mures au fost lovite marți seara, 29 august, de furtuni puternice, care au lasat in urma mai multe pagube. Zeci de copaci au cazut pe mașini, șosea sau fire de electricitate, iar mai multe acoperisuri au fost luate de vant, potrivit News.ro.In…