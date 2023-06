Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de Neurologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va ramane, din luna iulie, cu mai putin de jumatate dintre medici, cinci dintre cei noua neurologi alegand sa demisioneze si sa lucreze in mediul privat. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat, recent, ca, din acest…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza expoziția pictorilor Ioana Craciun Dobrescu și Simion Craciun, in perioada mai-iunie a.c.. Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 17 mai, incepand cu ora 18.00, la sala de expoziții a Centrului (Casa Muzicii, str. Oltului nr. 6). Expoziția este o selecție…

- Centrul de Cultura Arcus (Casa Muzicii, str. Oltului nr. 6) va invita marți, 9 mai 2023, ora 19.00, la un concert de viola și pian extraordinar sustinut de doi muzicieni tineri remarcabili: Alexandru Brișcaru (viola) și Sandor Ambrus (pian). Alexandru BRIȘCARU are un repertoriu vast și a susținut concerte…

- Organizatorii celei de-a doua editii a Targului de Carte si Festivalului de literatura contemporana SepsiBook, ce va avea loc in luna mai la Sfantu Gheorghe, cauta studenti sub 25 de ani pentru promovarea si prezentarea evenimentului. Acestia vor avea asigurata cazare si masa pe toata durata festivalului,…

- Echipa de junioare 1 a Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe s-a calificat la turneul final al Campionatului Național. Tinerele handbaliste covasnene au caștigat ultimul lor meci din Grupa Valoare, 32–28 (15–12) la București, cu Rapid și au incheiat, astfel, pe primul loc aceasta faza a competiției, cu 18 puncte…

- Dupa succesul oarecum neasteptat, dar foarte imbucurator al primei editii SepsiBook, organizatorii targului de carte si festivalului de literatura contemporana de la Sfantu Gheorghe au anuntat joi, intr-o conferinta de presa, primele informatii despre editia a II-a, care va avea loc in perioada 25-28…

- Asociația „Vadon” din Sfantu Gheorghe a anunțat, joi, lansarea unui nou atelier de pictura cu puncte adresat copiilor, de data aceasta, cu tematica de Paște. Atelierul se desfașoara in luna aprilie, in zilele de vineri, la sediul Asociației situat la Casa Bene – Colecția Publica Cinegetica din Sfantu…

- Centrul de Cultura Arcus in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania, filiala Sf. Gheorghe, organizeaza expoziția pictorului Jean Leaua, in perioada martie-aprilie. Lansarea pictorului Jean Leaua in circuitul artistic național și vernisajul expoziției va avea loc vineri, 24 martie…