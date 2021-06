Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru devoratorii de cultura. Revista Ateneu, fondata de George Bacovia și Grigore Tabacaru (1925), editata in prezent de Consiliul Județean Bacau, a aparut de cateva zile pe piața cu un conținut de zile mari. Intre subiectele acestei ediții remarcam un extraordinar material dedicat implinirii…

- Cinci pisici au fost salvate de pompierii bacauani, ditr-un apartament cuprins de flacari in orașul Buhuși. Focul a fost semnalat in jurul orei 16.20, intr-un imobil de pe strada Tineretului. Pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul care cuprnsese o camera. Cu aceasta ocazie au salvat cinci…

- Consiliul Județean pentru Situații de Urgența a decis, in final, sa aprobe intrarea municipiului Bacau in scenariul verde, dupa aproape o saptamana in care rata de incidența a scazut, in oraș, sub 1 la mie. Astfel, de luni, toți elevii din oraș vor merge la ore. Scenariile pentru fiecare școala in parte…

- Ne despartim zilele acestea de unul dintre cei mai buni dintre noi, profesorii si invatatorii Scolii Gimnaziale „Spiru Haret” Bacau. Despartirea este un motiv sa celebram pe OMUL si pe DASCALUL Aurora Violeta Ciochina, absolvent emerit al Liceului Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacau, promotia 1988. Si-a…

- Prezența de spirit a jandarmilor a dus la solicitarea in timp oportun a unei ambulanțe pentru un barbat din Buhuși, caruia i s-a facut rau in timp ce se afla cu masina in trafic. Apelul la 112 a fost inițiat de jandarmi, care au transmis toate datele necesare astfel incat echipajul de pe ambulanța sa-și…

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a primit avizul Ministerului Sanatații pentru derularea programelor de rezidențiat in specialitatea farmacie generala! Asta dupa ce unitatea medicala buhușeana a fost acreditata, inca de anul trecut, și pentru derularea programelor de rezidențiat in specialitațile…

- 2.629 de elevi din invațamantul primar și 4.354 de elevi din invatamantul gimnazial din școlile bacaunane s-au inscris in Programul național „Școala dupa școala” pentru a efectua ore remediale. Cei mai mulți, cum era de așteptat, sunt din mediul rural, urmare a faptului ca nu au avut acces fie la dispozitive…

- Proiectul, dedicat copiilor de etnie rroma, avand ca ocrotitoare pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, va avea sediul in Școala din satul Poiana Negustorului, comuna Blagești, județul Bacau. Noul proiect a prins viața sambata trecuta, la inițiativa parintelui paroh Lucian Dima, alaturi de care au venit in…