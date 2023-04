Stiri pe aceeasi tema

- PUNCTE NEVRALGICE… Daca tot s-a facut la nivelul Primariei Huși, așa numita Comisie de Circulație, pana sa inventarieze membrii acesteia ce e prin oraș, iata ca hușenii vin in intampinarea lor și le arata cu degetul cam pe unde sunt cele mai mari probleme. De pilda, pe strada Florilor, din centrul orașului,…

- LA POLUL OPUS… Sa lansezi lampioane pe ploaie și pe vant nu e o decizie tocmai ințeleapta. De acest lucru s-au convins și tinerii care sambata seara au mers in Piața Civica din municipiul Vaslui pentru a marca Ora Pamantului. Acțiunea a aparținut Partidului Social Democrat, care a pregatit 200 de lampioane…

- SCURTCIRCUIT… Incendiul a izbucnit in satul Bursuci, comuna Epureni, si se manifesta prin ardere generalizata la un autoturism, un garaj si la acoperisul unei anexe a locuintei. Flacarile s-au extins imediat si la alte doua autoturisme si o anexa. Exista pericolul de propagare a incendiului spre o locuinta…

- Vandam Constantin era la volanul unui autoturism BMW și a intrat in mai multe mașini care erau parcate pe șoseaua Pacurari, apoi a fugit dupa un rival cu toporul. Acesta a fost audiat in calitate de inculpat, iar ancheta este in desfașurare. „In ziua de 02.03.2023, ora 14:00, in timp ce se afla in loc…

- Astazi sunt ceva mai „zen” decat altadata. Pesemne, vremea de primavara. M-aștept ca, la vremea asta, lucrurile sa se schimbe, gandind ca, in martie, cam totul renaște, o ia de la capat. Se da restart, la tot. Socot ca toata lumea iși dorește sa iasa din hainele grele, de iarna. La fel și plantele incep…

- Verificarile au avut loc in cooperare cu alte institutiile cu atributii in acest domeniu, judetul fiind unul care detine mari suprafete impadurite. Au fost actiuni si controale in fondul forestier, urmarindu-se provenienta, prelucrarea, depozitarea si valorificarea materialului lemnos. Mari deficiente…

- Un obiect neidentificat a fost doborat, vineri dupa-amiaza, la 16 km de statul Alaska, au anunțat oficialii americani, insa exista foarte puține detalii despre obiect, relateaza CNN. Piloții militari americani trimiși sa examineze obiectul au oferit relatari contradictorii cu privire la ceea ce au vazut,…