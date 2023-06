Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Doar Maine” continua seria de ateliere artistice in cadrul proiectului „Post-Educația”, parte a programului de colaborare intre Arad și Timișoara – Capitala Europeana a... The post Arta cu realitate augmentata in spațiul public, la Arad, coordonat de colectivul DARV (Linz, Austria) appeared…

- O selecție de lucrari contemporane și tradiționale de grafica și pictura aparținand unor artiști din Romania și Coreea de Sud, realizata de Korea Modern Emotional Forum in colaborare cu muzeul de arta timișorean, va fi vernisata in 17 mai, de la ora 17:00, la muzeul din Piața Unirii. Intitulata „Connection:…

- Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare a lansat Programul LA PAS 2023. In program sunt incluse, printre altele, ateliere gastronomice care trateaza „Gustul ca patrimoniu”, profesori și sute de copii și tineri angrenați in „Educație pentru schimbare” și Festivalul de…

- Lucrari semnate, printre alții, de Suzana Fantanariu, Dana Constantin, Sorin Scurtulescu, precum și de regretatul artist Peter Jecza vor putea fi vazute la Muzeul Național de Arta incepand de vineri, 28 aprilie. Instituția culturala va gazdui expoziția temporara „Timișoara – portretul unui oraș”.

- Nada Pittner Stojici deschide in 27 aprilie expoziția de desene și sculpturi „Nada P.S.”, al carei vernisaj va avea loc incepand cu ora 18:00, la Casa cu iedera.Cu acest prilej, artista va lansa și un parfum al carui conținut și ambalaj sunt concepute de ea. Expoziția va fi prezentata de scriitorul…

- Una dintre cele doua rute care leaga Timișoara de București, DN 6cea prin Orșova – Craiova, a avut, langa Mehadia, in Caraș Severin, parte de lucrari importante. Tasarile aparute au fost eliminate și porțiunea de drum afectata total reabilitata. In zona localitații Mehadia, județul Caraș-Severin, pe…

- Societatea Piete SA Timisoara vine in sprijinul producatorilor si timisorenilor in perioada Sarbatorilor Pascale, urmand ca piata volanta sa fie deschisa si vineri, pe langa zilele obisnuite, miercuri si sambata. Programul de functionare pentru piata volanta de la stadion va fi prelungit pentru ca toti…

- Expozitia "Mostenire pentru urmasi", care prezinta lucrari realizate de Elena Vlioncu, mester popular cunoscut pentru piesele pe care le confectioneaza cu o singura mana, a fost vernisata miercuri la Galeriile de Arta din Buzau.Elena Vlioncu s-a nascut fara o mana, dar cu determinarea si vointa de…