Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca au fost finalizate lucrarile la complexul de bare din parcul Alexandru Sahia. ”Acest proiect reprezinta primul pas in amenajarea locurilor de agrement pentru zona de la Lac și va asiguram ca vor mai urma surprize placute in acest sens. Saptamana…

- In cea de-a doua ediție a Forumului național și laborator de invațare alternativa pentru copii și tineret BIBLIAteca, de Ziua Bibliei, cei peste 200 de participanți la lucrari au realizat și „Galeria celor 200 de Biblii”, impartașind experiența de invațare din timpul atelierelor catehetice și de scriere…

- In situația in care o persoana se confrunta cu o acuitate auditiva scazuta, relatiile sociale din jur se deterioreaza vizibil. Cand auzul nu funcționeaza optim, oricare dintre activitatile pe care le desfasuram, au de suferit considerabil. Calitatea auzului, in mod cert este un factor important ce influențeaza…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in ședința deliberativului județean de joi, 28 noiembrie, va fi aprobat un proiect de Hotarare privind alocarea de sprijin financiar spitalelor din municipiile Radauți, Vatra Dornei și Campulung Moldovenesc, care sunt implicate…

- Sambata, in jurul orei 11:30, Poliția din Radauți a fost sesizata cu privire la faptul ca pe str. Volovațului s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, conducatorul autoturismului implicat fiind sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii au stabilit ca la volanul mașinii se afla…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca Parcul Alexandru Sahia va fi readus la viața. El a aratat ca acolo va fi amenajat un complex de bare, destinat activitaților sportive, pe o fundație de beton acoperit de zgura, cu iluminat nocturne. ”Am promis ca vom readuce la viața Parcul…

- Restricțiile anticovid se inaspresc in Radauți pentru o perioada de 14 zile incepand din data de 3 octombrie dupa ce rata de infectare cu covid a ajuns la 6,55 de cazuri la mia de locuitori. In aceeași situație se afla și comunele Pojorita și Stroiești unde rata de infectare a ajuns la 6,02 respectiv…

- Avand in vedere scenariul roșu și creșterea alarmanta a cazurilor de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2, primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a dispus convocarea de urgența a Comitetului Local Pentru Situații de Urgența, in vederea stabilirii unor masuri imediate la nivel local. Loghin…