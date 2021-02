Stiri pe aceeasi tema

- influența politica a social-democratului Vasile Dincu in fotbal The post Florin Prunea, despre influența politica a lui Vasile Dincu: „Il simțeam in ceafa peste tot in campanie" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Florin Prunea, despre influența politica a lui Vasile Dincu: „Il…

- DRDP Brașov a acționat cu peste 100 de utilaje, in ultimele 24 de ore The post VIDEO Deszapezire pe drumurile naționale din centrul țarii appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: VIDEO Deszapezire pe drumurile naționale din centrul țarii Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Romania este prima țara care iși va primi infractorii The post Marea Britanie ne trimite inapoi talharii appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Marea Britanie ne trimite inapoi talharii Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Stelian Ion și-a preluat portofoliul Justiției miercuri seara The post Miniștrii Guvernului Cițu iși preiau astazi noile portofolii – care este programul appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Miniștrii Guvernului Cițu iși preiau astazi noile portofolii – care este programul Credit…

- PSD a castigat alegerile parlamentare cu 29,64% The post Cati parlamentari au scos partidele, in fiecare judet appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Cati parlamentari au scos partidele, in fiecare judet Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Cat costa un permis auto la negru sau unde erau ținuți banii obținuți ilegal The post CHECK-IN. Mita la Permise și inmatriculari Suceava: DNA a gasit un milion de euro appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CHECK-IN. Mita la Permise și inmatriculari Suceava: DNA a gasit un milion…

- - Gri, roibi, negri ca pana corbului. Acesta este numele expoziției jubiliare a pictorului animalist gagauz, șef al intreprinderii de creștere a cailor AT-Prolin Constantin Cheleș. Expoziția autorului a fost vizitata astazi de bașcanul Gagauziei, Irina Vlah, și de Ambasadorul Slovaciei in Moldova, Dusan…

- Peste 1.000 pacienti la ATI The post Peste 9.200 cazuri noi de COVID-19 si 160 de decese, in ultimele 24 de ore. Siutatia pe fiecare judet appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Peste 9.200 cazuri noi de COVID-19 si 160 de decese, in ultimele 24 de ore. Siutatia pe fiecare judet Credit…