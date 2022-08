Expoziţia de obiect, decolaj şi instalaţie „Des Veliri”, deschisă ieri la Iaşi Iesenii pot vizita expozitia de obiect, decolaj si instalatie „Des Veliri", realizata de artistul Ioan Burlacu, in perioada 16 august-26 septembrie 2022, la Galeria de Arta Dana din Iasi. Deschiderea expozitiei a avut loc ieri, 16 august, incepand cu ora 18, si este curatoriata de Smaranda Bostan si criticul de arta dr. Maria Bilasevschi. „Expozitia recenta de la Galeria Dana incita nu doar prin explorarea unui registru tematic ce insumeaza preocuparile conceptuale ci, mai ales, prin instrumentarul plastic utilizat. Apeland la solutii plastice ce sectioneaza prin incizie, delimiteaza prin forma,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

