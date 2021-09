Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile operationale au urcat cu 26%, la 161,2 milioane lei, de la 127,7 milioane lei in prima parte a anului trecut. ”In primele sase luni ale anului 2021, aceasta a raportat un profit operational in valoare de 161,2 milioane lei, in crestere cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent…

- Biroul Național de Statistica anunța ca exporturile de marfuri realizate in luna iunie 2021 au avut o valoare de 226,8 milioane dolari SUA, cu 12,4% mai mult in raport cu luna mai 2021 și cu 19,6% - comparativ cu luna iunie 2020. Iar pentru intreaga perioada ianuarie-iunie 2021 exporturile de marfuri…

- Republica Moldova a exportat, in perioada ianuarie - iunie 2021, marfuri in suma de peste 1,331 de miliarde de dolari, cu 13,8% mai mult comparativ cu aceeași perioada din anul 2020. Exporturile de marfuri autohtone au constituit 982,3 milioane de dolari sau 73,8% din totalul produselor vandute,…

- Biroul National de Statistica informeaza ca, in luna iunie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,3 milioane pasageri, de 1,6 ori mai mult fața de luna corespunzatoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului in cauza in luna iunie 2020 fața de luna iunie 2019 de peste 2,5…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,328 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2020, iar populatia feminina a fost majoritara, cuprinzand 9,868 milioane de persoane, respectiv 51,1% din total, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica, publicat cu ocazia Zilei mondiale a…

- Romania a importat anul trecut o cantitate de lapte brut de 135.640 de tone, in crestere cu 20% (22.615 tone) fata de 2019, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In 2020, laptele brut colectat de unitatile de procesare de la exploatatiile agricole, centre de…

- Volumul transferurilor de bani catre Moldova prin bancile din strainatate pentru persoanele fizice se ridica la 651,73 de milioane de dolari pina la inceputul lunii iunie, cu 148,79 (29,5%) de milioane de dolari mai mult decit anul trecut. Potrivit Bancii Nationale (BNM), 138,91 de milioane de dolari…