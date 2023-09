Exporturile de motorină ale Rusiei au scăzut cu aproape 30% înainte de anunțarea embargoului Cantitatile de motorina exportate zilnic de Rusia au scazut cu 28% in primele 20 de zile din septembrie, inainte ca Guvernul de la Moscova sa anunte interzicerea livrarilor de carburant peste hotare, in incercarea de a tine sub control preturile pe piata interna, transmite Bloomberg. Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, companiile petroliere rusesti au exportat, in medie, 65.700 de tone de motorina pe zi in perioada 1-20 septembrie pe calea ferata sau via porturile maritime. Comparativ, in luna august exporturile de motorina ale Rusiei s-au situat, in medie, la 91.800 de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Acesta a spus ca interdictia nu se aplica combustibilului furnizat in baza acordurilor interguvernamentale membrilor Uniunii Economice Eurasiatice, conduse de Moscova, care include Belarus, Kazahstan, Armenia si Kargazstan. "Restrictiile temporare vor ajuta la saturarea pietei combustibililor, ceea…

