Exporturile de energie electrică și cereale ale României pur și simplu au explodat în primele cinci luni! Romania a exportat, in primele 5 luni din 2022, cu peste 180% mai multa energie electrica și un plus de peste 77% in cazul cerealelor, raportat la perioada similara din 2021. Crizele alimentara și energetica nu par sa preocupe prea mult Guvernul de la București, care continua sa exporte energie, cereale, in general resurse naturale și materii prime. Intre timp, 20 de țari au impus restricții de export pe 30 de categorii de produse alimentare, la nivel internațional. Capacitate redusa de consum și prelucrare Autoritațile de la București dau asigurari ca exporturile se… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat, in primele cinci luni ale acestui an, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de 2,155 miliarde euro, in crestere cu 77,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, preluate de Agerpres. Cele mai mari exporturi…

- CEC Bank acorda o finantare de 15 milioane de euro catre AAylex ONE, unul dintre cei mai mari jucatori din industria de produse alimentare din Romania, producatorul brandului Cocorico, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cum tichetele sociale de 250 lei au ajuns la beneficiari, au inceput sa apara tot felul de situații inedite de folosire a lor in afara legii, care se lasa cu amenzi grele, fie ca este cazul persoanelor care le dețin, magazine sau societați emitente. La acest moment, exista undeva la 10.000 de vouchere…

- Romania a importat, in primul semestru din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,067 milioane tone echivalent petrol (tep). Este o cantitate mai mica cu 17,1% (220.700 tep) fata de cea din perioada similara a anului trecut, noteaza Agerpres . Productia interna de gaze naturale a fost,…

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2% in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).

- Consumul final de energie electrica in primele cinci luni ale anului in curs a fost de 22,231 miliarde de kWh, cu 4,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Consumul final de energie electrica in economie a scazut…

- Cladirile cu risc seismic nu pot fi consolidate decat cu banii statului, iar proprietarii nu le vor putea vinde 25 de ani decat daca ramburseaza aceste sume, potrivit unei legi promulgate de presedintele Romaniei. Cladirile cu risc seismic vor fi consolidate integral cu bani de la stat, inclusiv in…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34- in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…