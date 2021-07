Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 6 iunie 2021, ora 11, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii iulie „Paftaua – accesoriu al portului popular sasesc”. Pentru luna iulie 2021, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia propune ca exponat al lunii una dintre cele mai spectaculoase piese ale sale de podoaba a…

- Marți, 6 iunie 2021, ora 11, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii iulie „Paftaua – accesoriu al portului popular sasesc”. Pentru luna iulie 2021, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia propune ca exponat al lunii una dintre cele mai spectaculoase piese ale sale de podoaba a…

- Exponatul lunii iulie, la Muzeul Unirii din Alba Iulia: „Paftaua – accesoriu al portului popular sasesc” Marți, 6 iulie 2021, ora 11, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii februarie „Paftaua – accesoriu al portului popular sasesc”, Pentru luna iulie 2021, Muzeul Național…

- Garda Apulum este implicata in acest week-end in mai multe acțiuni de reenactment antic, atat in Alba Iulia, dar și in țara. Astfel, vineri, 2 iulie, incepand cu ora 19.00, voluntarii albaiulieni care dau viața celor trei formații reunite sub numele de Garda Apulum vor fi prezenți in fața Porții IV…

- SAMBATA: Noaptea Muzeelor, la Alba Iulia: Publicul se poate reintalni cu romanii, dacii și gladiatorii din Garda Apulum Sambata 12 iunie 2021, incepand cu ora 19.00, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizeaza cea de a XI-a ediție a Nopții Muzeelor. Noaptea Muzeelor este un eveniment initiat de…

- De Ziua Internaționala a Copilului, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va avea un program special. Astfel, marți, 1 iunie 2021, muzeul albaiulian va fi deschis intre orele 10:00 – 18:00, iar intrarea va fi libera pentru preșcolari și elevi, au transmis reprezentanții instituției. Muzeul National…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – Strada Muzeului, va gazdui vineri, 14 mai 2021, de ora 17:00, vernisajul expoziției „Alba Iulia in perioada Starii de Urgența”. Expoziția cuprinde o serie de imagini realizate de fotograful Cosmin Szekely in Alba Iulia, care surprind aspecte ale orașului nostru…

- O carte extrem de rara din secolul al XVI-lea, din care se mai pastreaza in lume doar 16 exemplare, avandu-l ca autor pe umanistul transilvanean Johannes Honterus, poate fi admirata, in premiera, in cadrul unei mini-expozitii gazduite de Muzeul National al Unirii (MNU) Alba Iulia, institutie care…