Exploziile din Beirut: Cum o oprire neprogramată în port a dus la un dezastru Substanțele chimice care au provocat exploziile mortale în portul Beirut au ajuns în capitala Libanului acum șapte ani pe un vas aflat în proprietatea unui rus, iar potrivit capitanului navei, aceasta nici macar nu ar fi trebuit sa se opreasca acolo. &"Erau lacomi&", a spus Boris Prokoshev, care era capitanul navei Rhosus în 2013 când, zice el, proprietarul i-a cerut sa faca o oprire neprogramata în Liban pentru a ridica marfa suplimentara, relateaza Reuters.

