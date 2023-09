Stiri pe aceeasi tema

- A trecut o saptamana de la tragedia din Crevedia, in care trei oameni au murit și cateva zeci, majoritatea pompieri, au fost raniți. Viața localnicilor este insa departe de a reveni la normal.

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, luni, ca au fost deschise doua dosare penale in legatura cu exploziile ce au avut loc la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie au fost inregistrate…

- Pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie au fost inregistrate doua dosare penale, formate in urma sesizarilor din oficiu, avand ca obiect savarsirea de catre functionari publici a unor presupuse infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, in legatura…

- Doi oameni au murit și 58 au fost grav raniți in urma mai multor explozii care au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. 39 de pompieri se numara printre victimele ranite. 10 oameni sunt in stare grava. Trei mii de locuitori au fost evacuați…

- Bogdan Despescu (MAI), detalii dupa exploziile de la Crevedia: Cu ce va ajuta Poliția Romana ancheta penalaChestorul Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a anunțat masurile care au fost dispuse la nivelul Poliției Romane pentru a ajunta ancheta penala in cazul exploziilor de la Crevedia, Dambovița.…

- Firma de GPL unde a avut loc exploziile din Crevedia, soldata cu un mort și cel puțin 46 de zeci de raniți, se numește Flagas SRL și ii aparține fiului primarului PSD din Caracal, Ionuț Daniel Doldurea. Potrivit informațiilor Digi24, barbatul se afla la Dambovița și urmeaza sa dea declarații.

- 47 de dosare penale au fost deschise de organele de ancheta in urma controalelor in 97% din centrele de ingrijire batrani, copii și persoane cu dizabilitați din țara, potrivit datelor prezentate de Guvern.

- Uniunea europeana a dezvoltat sancțiuni impotriva Kosovo și se pregatește sa le puna in aplicare. Motivul acestei decizii a fost ignorarea de catre guvernul Kosovo a indemnului de a reduce tensiunea in regiune. Despre aceasta informeaza RBC-Ucraina, cu referire la "Radio Libertatea". Surse din cercurile…