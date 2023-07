Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate FSB al Rusiei a anuntat luni ca a descoperit urme de explozibili pe o nava ce naviga din Turcia catre portul Rostov pe Don pentru a lua cereale, a relatat agentia de presa TASS, preluata de Reuters.Agentia oficiala rusa citeaza FSB care a afirmat ca nava a fost andocata…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anuntat luni, 24 iulie, ca a descoperit urme de explozibili pe o nava ce naviga din Turcia catre portul Rostov-pe-Don pentru a lua cereale, a relatat agentia de presa TASS , preluata de Reuters și Agerpres . Potrivit, agentiei oficiala rusa care citeaza…

- Podul lui Putin, care leaga Crimeea de Rusia peste stramtoarea Kerci, a fost avariat de o explozie. Serghei Aksyonov, guvernator instalat de Rusia, a declarat ca situatia de urgenta a avut loc la pilonul 145 al podului care leaga peninsula Crimeea de regiunea rusa Krasnodar. El nu a oferit alte detalii.…

- O „situație de urgența” a avut loc pe podul Kerci, care leaga Crimeea de regiunea rusa Krasnodar, circulatia fiind intrerupta in zona, a anuntat in noaptea de duminica spre luni Serghei Aksionov, guvernatorul rus al peninsulei anexate. Aksionov nu a precizat natura incidentului. Agenția de presa RBC-Ucraina…

- Suntem in ziua 505-a a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra Kievului pentru a treia noapte la rand, relateaza The Guardian. Explozii s-au auzit in mai multe cartiere din capitala Ucrainei. Cel puțin o persoana a murit și mai multe au fost…

- Un baraj important din sudul Ucrainei, ocupat de Rusia, a fost distrus marți dimineața, provocand inundații pe scara larga. Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc de comiterea a ceea ce ambele au descris ca fiind un act terorist. Exploziile la un baraj din epoca sovietica din partea controlata de Rusia in…

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ucrainene, Iuriy Ignat, a declarat ca sambata, 13 mai, ca trei elicoptere au fost doborate in regiunea rusa Briansk, nu doua, așa cum s-a raportat anterior, la care se adauga alte doua avioane de lupta, relateaza The Kyiv Independent și serviciul BBC in limba…

- Cotidianul New York Times si agentia de presa Associated Press au fost recompensate luni cu premii Pulitzer, cele mai prestigioase distinctii ale presei americane, pentru felul in care au relatat despre razboiul din Ucraina, informeaza AFP si DPA.Una dintre cele mai importante institutii media din…