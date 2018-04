Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul OMS vine in contextul in care 70 de persoane au murit, duminica, in urma unui presupus atac cu arme chimice in orasul sirian Douma, ultima reduta a rebelilor din regiunea Ghuta de Est. Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat ca ar putea ordona un atac militar punctual ca reactie…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat marti ca va trimite in curand o echipa de inspectori in orasul sirian Douma, in Ghouta Orientala, pentru a investiga presupusul atac cu arme chimice de pe 7 aprilie, in care au fost ucise zeci de persoane si care a declansat reactii…

- Statele Unite "depun eforturi pentru un vot" marti asupra ultimului lor proiect de rezolutie instituind un mecanism de ancheta international privind folosirea de arme chimice in Siria, care, in opinia Rusiei, contine "elemente inacceptabile", potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. …

- Cel putin 11 civili au fost ucisi luni intr-o explozie cu origine necunoscuta la Idlib, un oras din nord-vestul Siriei aflat sub controlul jihadistilor, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Detonatia violenta a facut, de asemenea, 80 de raniti, iar…

- ''Doua lovituri aeriene au vizat piata. Echipa noastra a scos de sub daramaturi 20 de corpuri neinsufletite, dar sunt mai multe'', a declarat Mustafa Al-Haj-Yousef, din echipa ''Castile Albe''. La randul sau, OSDO a indicat ca avioane, despre care se crede ca erau rusesti, au bombardat orasul…

- Un convoi cu ajutoare alimentare "a intrat" joi in enclava rebela asediata din provincia Ghouta de Est, in apropierea Damascului, a spus purtatorul de cuvant pentru Siria al Comitetului Internationale al Crucii Rusii (CICR). "Convoiul a intrat in Ghouta si se indreapta spre Douma", principalul…

- Un convoi umanitar care a intrat vineri in provincia siriana Ghouta Orientala si-a descarcat toate camioanele cu ajutoare in Douma, principalul oras din enclava aflata sub controlul rebelilor, si s-a intors in teritoriul controlat de guvern, a anuntat Comitetul International al Crucii Rosii (CICR)…

- ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU va fi dedicata (luni) nu doar situatiei din Afrin, ci si situatiei din Ghouta Orientala si Idlib'', a afirmat Lavrov, acuzand ''partenerii occidentali'' ca agita apele in legatura cu Ghouta…