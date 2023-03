Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica, urmata de un incendiu a avut loc la o shaormerie din județul Ilfov, in comuna 1 Decembrie. Trei persoane, printre care și un copil, aflați inauntru in momentul deflagrației, au fost grav ranite și transportate la spital. Printre raniți se afla și cel care servea in unitate, avand…

- Pompierii buzoieni au intervenit, miercuri dimineața, la un incendiu produs la un imobil din localitatea Tabaraști, comuna Galbinași. Trei autospeciale s-au deplasat la fața locului, dintre care doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Incendiul s-a manifestat intr-o camera…

- Un incendiu de proporții a avut loc joi seara la o casa din Dej. Pompierii au intervenit pentru a salva un barbat aflat in stare de inconștiența și o tanara cu arsuri grave, care nu au reușit sa iasa din casa in flacari.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahoiva au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs in urma unei explozii din comuna Izvoarele, sat Homoraciu.Potrivit ISU Prahova, explozia s a produs pe fondul…

- Un barbat a fost ranit grav intr-o explozie urmata de incendiu care s-a produs, joi, in apartamentul sau, situat intr-un bloc de locuinte in localitatea timiseana Nadrag. Barbatul a suferit arsuri pe jumatate din suprafata corpului, scrie News.ro. Pompierii au precizat ca explozia a fost urmata de incendiu…

- Salvatorii maramureșeni s-au mobilizat de urgența și au intervenit, luni, in ajutorul mai multor persoane care au fost afectate de un incident ce a avut loc in localitatea Botiza. Din primele informații, a fost vorba despre o explozie ce s-a produs la o rulota tip fast- food -spațiu in care se comercializeaza…

- Momente cumplite pentru un copil de 13 ani, din comuna I.L. Caragiale, vineri seara! Acesta a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare, in urma unei explozii, urmate de un incendiu, la o casa din localitatea dambovițeana. Minorul a fost transportat de urgența la spital pentru investigații medicale.…

