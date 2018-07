Explozie puternică în cartierul Tractorul Echipaje ale ISU Brașov au intervenit in noaptea de vineri spre sambata la un bloc de pe strada Aleea Constructorilor, cartierul Tractorul, unde a avut loc o explozie urmata de un incendiu. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov, Luiza Danila, incendiul a fost lichidat in scurt timp, iar dupa prima evaluare, se pare ca structura de rezistența a blocului nu a fost afectata. Majoritatea locatarilor din bloc au ieșit singuri afara, cateva fiind ajutate de pompieri sa ajunga in siguranța. Sursa citata a precizat ca s-a intervenit cu doua autospeciale… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

