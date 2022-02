In jurul orei 21:40 s-a produs o explozie la o țeava de gaze in Șoseaua Grozavești, in apropiere de Pasajul Basarab, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. Conform sursei citate, nu sunt persoane ranite. Zona a fost balizata, iar compania de gaze a oprit alimentarea magistralei. La ora transmiterii știrii acționeaza trei autospeciale de stingere, SMURD, CBRN. De asemenea, circulația in zona respectiva a fost restricționata. The post Explozie la o conducta de gaze, langa podul Basarab din Capitala. Circulația in zona a fost oprita appeared first on Puterea.ro .