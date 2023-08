Explozie la Costinești! O mină s-a lovit de pietrele din dreptul White Horse Beach O explozie puternica a avut loc in urma cu puțin timp la Costinești, conform ISU Dobrogea Constanța. UPDATE 10.20 Purtatorul de cuvant al forțelor navale romane, Corneliu Pavel, a declarat la Digi24 ca o echipa de scafandri se deplaseaza la Costinești pentru a verifica situația. ”Vantul bate cu putere dinspre larg spre țarm, starea marii nu e chiar buna. Este o misiune dificila. Vom avea mai multe informații despre ce s-a intamplat dupa ce vor ajunge acolo. De la inceputul razboiului pana acum scafandri noștri au neutralizat cinci mine marine”, a mai declarat Pavel. Cel mai probabil autoritațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

