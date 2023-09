Stiri pe aceeasi tema

- Navigatia pe bratul Sulina nu este afectata in urma exploziei care a afectat miercuri dimineata o nava sub pavilion Togo care transporta ciment, informeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI).Autoritatea Navala Romana face cercetari pentru a stabili cauzele producerii acestui eveniment.…

- Autoritatea Navala Romana dezvaluie detalii de culise dupa explozia navei intre Sulina și BistroeNavigația pe brațul Sulina nu este afectata de explozia care a avut loc miercuri la bordul navei sub pavilion Togo, potrivit conducerii Autoritatii Navale Romane, informeaza Mediafax. Nava a intrat in rada…

- Noi imagini arata cum au intervenit fortele navale ruse la bordul navei sub pavilion Palau din Marea Neagra. Au fost publicate chiar de Ministerul rus al Apararii si surprind momentul in care militarii coboara din elicopter pe nava, dar si discutia dintre militari si membrii

- Salvatorii ARSVOM au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in ajutorul unui velier aflat in dificultate la 13mile marine de Mangalia. Din primele informatii la bordul navei sunt sase persoane. In ajutorul velierului porneste nava Theia din Mangalia. Citeste si: Interventie de urgenta ARSVOM…