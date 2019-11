Explozie într-un imobil din Italia, un pompier a murit, alţi doi sunt daţi dispăruţi Un pompier si-a pierdut viata si alti doi sunt dati disparuti in urma unei explozii intr-un imobil din nordul Italiei, relateaza marti agentia italiana Ansa, preluata de DPA.



Pompierii au fost chemati la cladirea din Quargnento, situat la circa 60 km est de Torino, la primele ore ale zilei de marti, dupa ce o explozie de mai mica amploare a provocat prabusirea unei parti a structurii.



Salvatorii au fost loviti insa de o a doua explozie, mult mai puternica, dupa ce au venit la fata locului si isi derulau activitatile, relateaza Ansa.



