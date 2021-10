Explozie urmata de incendiu, la un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de locuinte, in orasul Zarnesti, str. Postavarului. S -au deplasat la fata locului 2 autospeciale cu apa si spuma, o autoscara si 2 echipaje SMURD. S-au autoevacuat aproximativ 23 de persoane ; In urma incendiului a rezultat o victima de sex masculin in varsta de 82 de ani, constienta. Incendiul a fost lichidat, a declarat maior Ciprian Sfreja, purtator de cuvant al I.S.U. Brasov. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post…