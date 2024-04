Explozie într-un bloc din municipiul Craiova O explozie neurmata de incendiu a avut loc, miercuri seara, la un bloc de locuinte de tipul P+1 din municipiul Craiova, in urma caruia s-a prabusit o parte a etajului 1. O persoana a decedat in explozie. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

