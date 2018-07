Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate Brasov, in cooperare cu autoritatile germane, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic de persoane, care ar fi cauzat un prejudiciu de 600.000 de euro statului…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Brașov, in cooperare cu autoritațile germane, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup infracțional organizat, specializat in trafic de persoane. Cei in cauza…

- Un barbat de 50 de ani a suferit arsuri de gradul 2 si 3 in urma unei explozii care a avut loc marti in propria locuinta din str. Gura Lotrului, informeaza oficiali ai ISU Bucuresti Ilfov. Explozia nu...

- Un moldovean de 18 ani a murit înecat la Constanța. Tânarul care lucra la stația Neptun a decis sa se scalde seara, dupa ce a ieșit de la munca. Potrivit martorilor, el a intrat în mare în jurul orei 21.00, dar apoi a disparut. Salvatorii din Constanța au venit…

- In timp ce in marile orase din Romania aerul define tot mai greu de respirat, in Iasi, politistii locali s-au instalat in trafic si fac inventarul masinilor care scot fum negru si dens pe teava de esapament. Desi laudabila, initiativa primariei are deocamdata numai un efect statistic. Iar rezultatul…

- Daniel era angajat de numai o luna la o firma de sisteme de siguranța pentru mașini din Brașov. Era in perioada de școlarizare și timp de trei luni ar fi trebuit sa fie invațat și indrumat in toata activitatea pe care urma sa o desfașoare. Nu s-a intamplat asta și a fost trimis sa spele un…

- Tanarul era originar din Brașov și se stabilise de CINCI ani in Londra. In urma cu doar 6 luni devenise tata pentru prima data. Barbatul a fost gasit fara suflare, intr-o balta de sange in propriul apartament in care locuia cu chirie. Vecinii sunt șocați de intamplare ȘI vorbesc laudativ la…